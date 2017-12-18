В Закарпатской области до сих пор подтоплены почти 1,8 тыс. га угодий и 300 дворов
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. По состоянию на утро понедельника в Закарпатской области из-за паводка остаются подтопленными 1,76 тыс. га сельхозугодий и 293 домохозяйств. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГСЧС Украины.
"По состоянию на 7:00 18 декабря остаются подтопленными 293 (было - 1 тыс. 023) домохозяйства, 110 (было - 313) подвальных помещений, 1 тыс. 760 га (было - 2 тыс. 407 га) сельхозугодий", - говорится в сообщении.
Паводковая ситуация в верхних течениях рек, как отмечается, стабилизировалась и наблюдается спад уровней воды.
Напомним, из-за непогоды обесточены 23 населенных пункта.