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На Закарпатті досі підтоплено майже 1,8 тис. га угідь і 300 дворів

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 грудня. УНН. Станом на ранок понеділка на Закарпатті через паводок залишаються підтопленими 1,76 тис. га сільгоспугідь і 293 дворогосподарств. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС України.

"Станом на 7 годину 18 грудня залишаються підтопленими: 293 (було - 1 тис. 023) дворогосподарства, 110 (було - 313) підвальних приміщень, 1 тис. 760 га (було - 2 тис. 407 га) сільгоспугідь", - йдеться у повідомленні.

Паводкова ситуація у верхніх течіях річок, як зазначається, стабілізувалася та спостерігається спад рівнів води.

Нагадаємо, через негоду знеструмлено 23 населених пункти.

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