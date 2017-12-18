На Закарпатті досі підтоплено майже 1,8 тис. га угідь і 300 дворів
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Станом на ранок понеділка на Закарпатті через паводок залишаються підтопленими 1,76 тис. га сільгоспугідь і 293 дворогосподарств. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС України.
"Станом на 7 годину 18 грудня залишаються підтопленими: 293 (було - 1 тис. 023) дворогосподарства, 110 (було - 313) підвальних приміщень, 1 тис. 760 га (було - 2 тис. 407 га) сільгоспугідь", - йдеться у повідомленні.
Паводкова ситуація у верхніх течіях річок, як зазначається, стабілізувалася та спостерігається спад рівнів води.
Нагадаємо, через негоду знеструмлено 23 населених пункти.