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На Закарпатье мужчину подозревают в убийстве приемной дочери

На Закарпатье мужчину подозревают в убийстве приемной дочери

Киев  •  УНН

 • 21394 просмотра

КИЕВ. 3 октября. УНН. В селе Паладь-Комаровцы на Закарпатье пьяный отчим избил 10-летнюю приемную дочь, в результате чего девочка умерла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Закарпатской области.

Цитата

“Сегодня, 3 октября, около пяти часов на линию „102“ поступило сообщение о смерти ребенка в селе Паладь-Комаровцы Ужгородского района. 34-летний заявитель признался, что вчера вечером, находясь в нетрезвом состоянии, избил свою 10-летнюю приемную дочь. А утром нашел ребенка на кровати без признаков жизни”, — говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что тело ребенка находится в прозектуре для проведения судебно-медицинской экспертизы.

“Сейчас злоумышленника работники полиции задержали в порядке статьи 208 УПК Украины и поместят в изолятор временного содержания”, — отмечается в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч. 2 п.2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство малолетнего ребенка).

Кроме того, следователи готовят материалы для сообщения задержанному о подозрении и обращаться в суд с ходатайством о заключении фигуранта на период досудебного расследования под стражу.

Дополнение

В Сумской области мужчина подозревается в том, что вывез в лес и задушил своего 3-летнего сына. Его задержали по статье “умышленное убийство”.

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