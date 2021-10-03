На Закарпатье мужчину подозревают в убийстве приемной дочери
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. В селе Паладь-Комаровцы на Закарпатье пьяный отчим избил 10-летнюю приемную дочь, в результате чего девочка умерла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Закарпатской области.
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“Сегодня, 3 октября, около пяти часов на линию „102“ поступило сообщение о смерти ребенка в селе Паладь-Комаровцы Ужгородского района. 34-летний заявитель признался, что вчера вечером, находясь в нетрезвом состоянии, избил свою 10-летнюю приемную дочь. А утром нашел ребенка на кровати без признаков жизни”, — говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что тело ребенка находится в прозектуре для проведения судебно-медицинской экспертизы.
“Сейчас злоумышленника работники полиции задержали в порядке статьи 208 УПК Украины и поместят в изолятор временного содержания”, — отмечается в сообщении.
Открыто уголовное производство по ч. 2 п.2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство малолетнего ребенка).
Кроме того, следователи готовят материалы для сообщения задержанному о подозрении и обращаться в суд с ходатайством о заключении фигуранта на период досудебного расследования под стражу.
Дополнение
В Сумской области мужчина подозревается в том, что вывез в лес и задушил своего 3-летнего сына. Его задержали по статье “умышленное убийство”.