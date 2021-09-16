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Вивіз у ліс і задушив: батька затримали за жорстоке вбивство 3-річного сина

Вивіз у ліс і задушив: батька затримали за жорстоке вбивство 3-річного сина

Київ • УНН

 • 20556 перегляди

КИЇВ. 16 вересня. УНН. У Сумській області чоловік підозрюється у тому, що вивіз у ліс і задушив свого 3-річного сина. Його затримали за статтею "умисне вбивство". Про це повідомляє УНН із посиланням на дані місцевого управління Національної поліції.

Деталі

Учора, 15 вересня, поліція отримала повідомлення про те, що житель Глухова забрав із дитячого садочка свого 3-річного сина і додому з дитиною не повернувся. Зниклих розпочали розшукувати: опитували можливих свідків, переглядали відео з камер відеоспостереження, до інших територіальних підрозділів поліції розіслали орієнтування із описом чоловіка та хлопчика.

Цитата:

"І вже на ранок розшукали 50-річного батька на одній з вулиць міста Глухів, проте дитини з ним не було. Чоловік пояснив, що не знає, де знаходиться його син. В ході проведення слідчих (розшукових) дій співробітники поліції встановили, що батько задушив свого 3-річного сина. У подальшому зловмисник показав правоохоронцям місце вбивства", — ідеться у повідомленні.

Додамо

З'ясували, що забравши сина з дитячого садочка, батько велосипедом поїхав із ним за місто. Приїхавши до найближчої лісосмуги, чоловік зв’язав дитині руки та одягнув пакет на голову, внаслідок чого хлопчик задихнувся. 

Зловмисника затримали за  ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 "Умисне вбивство" Кримінального кодексу України. 

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