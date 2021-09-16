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Вывез в лес и задушил: отца задержали за жестокое убийство 3-летнего сына

Вывез в лес и задушил: отца задержали за жестокое убийство 3-летнего сына

Киев  •  УНН

 • 20538 просмотра

КИЕВ. 16 сентября. УНН. В Сумской области мужчина подозревается в том, что вывез в лес и задушил своего 3-летнего сына. Его задержали по статье "умышленное убийство". Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные местного управления Национальной полиции.

Детали

Вчера, 15 сентября, полиция получила сообщение о том, что житель Глухова забрал из детского сада своего 3-летнего сына и домой с ребенком не вернулся. Пропавших начали искать: опрашивали возможных свидетелей, просматривали видео с камер видеонаблюдения, в другие территориальные подразделения полиции разослали ориентировки с описанием мужчины и мальчика.

Цитата:

"Утром разыскали 50-летнего отца на одной из улиц города Глухов, однако ребенка с ним не было. Мужчина объяснил, что не знает, где находится его сын. Во время проведения следственных (розыскных) действий сотрудники полиции установили, что отец задушил своего 3-летнего сына. В дальнейшем злоумышленник показал правоохранителям место убийства", — говорится в сообщении.

Добавим

Выяснили, что забрав сына из детского сада, отец велосипедом поехал с ним за город. Приехав к ближайшей лесополосе, мужчина связал ребенку руки и одел пакет на голову, в результате чего мальчик задохнулся.

Злоумышленника задержали по ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 115 "Умышленное убийство" Уголовного кодекса Украины.

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