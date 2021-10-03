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На Закарпатті чоловіка підозрюють у вбивстві прийомної доньки

Київ • УНН

 • 21412 перегляди

КИЇВ. 3 жовтня. УНН. У селі Паладь-Комарівці Закарпатської області, п’яний вітчим побив 10-річну прийомну дочку, внаслідок чого дівчинка померла. Про це УНН повідомляє з посиланням на поліцію Закарпатської області.

Цитата

“Сьогодні, 3 жовтня, близько 5-ої години на лінію „102“ надійшло повідомлення про смерть дитини в селі Паладь-Комарівці Ужгородського району. 34-річний заявник зізнався, що вчора ввечері, перебуваючи в нетверезому стані, побив свою 10-річну прийомну дочку. А вранці знайшов дитину на ліжку без ознак життя”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що тіло дитини знаходиться в прозектурі для проведення судово-медичної експертизи.

“Наразі зловмисника працівники поліції затримали в порядку статті 208 КПК України та помістять в ізолятор тимчасового тримання”, — зазначається в повідомленні.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 п.2 статті 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство малолітньої дитини).

Окрім того, слідчі готують матеріали для повідомлення затриманому про підозру та звертатимуться до суду з клопотанням про взяття фігуранта на період досудового розслідування під варту.

Доповнення

У Сумській області чоловік підозрюється у тому, що вивіз у ліс і задушив свого 3-річного сина. Його затримали за статтею “умисне вбивство”.

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