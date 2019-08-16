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На Закарпатье мужчину подозревают в развращении 6-летней девочки

На Закарпатье мужчину подозревают в развращении 6-летней девочки

Киев  •  УНН

 • 18697 просмотра

КИЕВ. 16 августа. УНН. В Береговском районе Закарпатской области правоохранители задержали 43-летнего мужчину, который подозревается в развращении 6-летней девочки. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

16 августа, в Береговский отдел полиции обратилась с заявлением пенсионерка, жительница села Мужиево. Заявительница сообщила о том, что односельчанин развратил ее 6-летнюю внучку.

Следственно-оперативная группа, прибыв по вызову, установила, что 43-летний житель данного населенного пункта совершил по месту своего жительства развратные действия в отношении 6-летней девочки.

Данное событие следователями полиции Берегова внесена в Единый реестр досудебных расследований. По признакам ст.156 ч.2 Уголовного кодекса Украины (Развращение малолетнего) начато уголовное производство. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

Подозреваемый в совершении преступления в отношении малолетней девочки задержан. В отношении него решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Следствие по делу продолжается.

Напомним, в Мариуполе подозреваемый в развращении 6-летней девочки будет находиться под стражей до завершения досудебного расследования.

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