На Закарпатье мужчину подозревают в развращении 6-летней девочки
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. В Береговском районе Закарпатской области правоохранители задержали 43-летнего мужчину, который подозревается в развращении 6-летней девочки. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
16 августа, в Береговский отдел полиции обратилась с заявлением пенсионерка, жительница села Мужиево. Заявительница сообщила о том, что односельчанин развратил ее 6-летнюю внучку.
Следственно-оперативная группа, прибыв по вызову, установила, что 43-летний житель данного населенного пункта совершил по месту своего жительства развратные действия в отношении 6-летней девочки.
Данное событие следователями полиции Берегова внесена в Единый реестр досудебных расследований. По признакам ст.156 ч.2 Уголовного кодекса Украины (Развращение малолетнего) начато уголовное производство. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.
Подозреваемый в совершении преступления в отношении малолетней девочки задержан. В отношении него решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Следствие по делу продолжается.
Напомним, в Мариуполе подозреваемый в развращении 6-летней девочки будет находиться под стражей до завершения досудебного расследования.