На Закарпатті чоловіка підозрюють у розбещені 6-річної дівчинки
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. У Берегівському районі Закарпатської області правоохоронці затримали 43-річний чоловіка, який підозрюється у розбещенні 6-річної дівчинки. Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції.
16 серпня, в Берегівський відділ поліції звернулася із заявою пенсіонерка, жителька села Мужієво. Заявниця повідомила про те, що односелець розбестив її 6-річну онучку.
Слідчо-оперативна група, прибувши за викликом, встановила, що 43-річний житель даного населеного пункту вчинив за місцем свого проживання розпусні дії відносно 6-річної дівчинки.
Дана подія слідчими поліції Берегова внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань. За ознаками ст.156 ч.2 Кримінального кодексу України (Розбещення малолітньої особи) розпочато кримінальне провадження. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.
Підозрюваного в скоєнні злочину стосовно малолітньої дівчинки затримано. Відносно нього вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Слідство у справі триває.
Нагадаємо, у Маріуполі підозрюваний у розбещенні 6-річної дівчинки перебуватиме під вартою до завершення досудового розслідування.