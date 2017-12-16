В Закарпатской области из-за паводка уже подтоплены почти 1,4 тыс. га угодий

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 5401 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 100246 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 102279 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 102600 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 116856 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 103478 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 105908 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112736 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117241 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 123060 просмотра

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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В Закарпатской области из-за паводка уже подтоплены почти 1,4 тыс. га угодий

В Закарпатской области из-за паводка уже подтоплены почти 1,4 тыс. га угодий

Киев  •  УНН

 • 11533 просмотра

КИЕВ. 16 декабря. УНН. В Закарпатской области из-за сильных осадков по состоянию на 15:00 подтоплено 1 тыс. 357 га сельскохозяйственных угодий, 406 дворов и 29 подвальных помещений, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы ГСЧС.

"По состоянию на 15:00 16 декабря в результате выпадения интенсивных осадков в виде дождя произошло поднятие уровня воды в реках, из-за чего было подтоплено 1357 га сельхозугодий, 406 домохозяйств, 29 подвальных помещений и дорожное полотно на 6 участках автомобильных дорог протяженностью 820 м" , - говорится в сообщении.

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Указано, что через дорожное полотно автодороги "Мукачево - Рогатин", между населенными пунктами Сельцо - Ольховка, продолжается перелив воды длиной 70 м, высота водяного покрова 10-20 см. Движение транспорта ограничено, регулируется работниками полиции. Проводятся работы по наращиванию искусственного обвалования (мешки с песком) на обочине дороги.

Также указано, что в селе Кушница разрушен пешеходный мост через реку Боржава.

Кроме того, из-за частичного разрушения автомобильного моста в селе Котельница в Воловецком районе без транспортного сообщения остались около 50 дворов.

Напомним, Закарпатье накрыл паводок.

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