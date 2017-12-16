В Закарпатской области из-за паводка уже подтоплены почти 1,4 тыс. га угодий

"По состоянию на 15:00 16 декабря в результате выпадения интенсивных осадков в виде дождя произошло поднятие уровня воды в реках, из-за чего было подтоплено 1357 га сельхозугодий, 406 домохозяйств, 29 подвальных помещений и дорожное полотно на 6 участках автомобильных дорог протяженностью 820 м" , - говорится в сообщении.

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Указано, что через дорожное полотно автодороги "Мукачево - Рогатин", между населенными пунктами Сельцо - Ольховка, продолжается перелив воды длиной 70 м, высота водяного покрова 10-20 см. Движение транспорта ограничено, регулируется работниками полиции. Проводятся работы по наращиванию искусственного обвалования (мешки с песком) на обочине дороги.

Также указано, что в селе Кушница разрушен пешеходный мост через реку Боржава.

Кроме того, из-за частичного разрушения автомобильного моста в селе Котельница в Воловецком районе без транспортного сообщения остались около 50 дворов.

Напомним, Закарпатье накрыл паводок.