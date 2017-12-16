На Закарпатті через паводок вже підтоплено майже 1,4 тис. га угідь
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. У Закарпатській області через сильні опади станом на 15:00 підтоплено 1 тис. 357 га сільськогосподарських угідь, 406 дворів та 29 підвальних приміщень, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби ДСНС.
"Станом на 15:00 16 грудня внаслідок випадання інтенсивних опадів у вигляді дощу, сталося підняття рівнів води у річках, через що було підтоплено 1 357 га сільгоспугідь, 406 дворогосподарств, 29 підвальних приміщень та дорожнє полотно на 6 ділянках автомобільних доріг протяжністю 820 м", - йдеться у повідомленні.
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Вказано, що через дорожнє полотно автодороги "Мукачево – Рогатин", між населеними пунктами Сільце – Вільхівка, продовжується перелив води довжиною 70 м, висота водяного покрову 10-20 см. Рух транспорту обмежено, регулюється працівниками поліції. Проводяться роботи щодо нарощування штучного обвалування (мішки з піском) на узбіччі дороги.
Також вказано, що у селі Кушниця зруйновано пішохідний міст через річку Боржава.
Крім того, через часткове руйнування автомобільного мосту в селі Котельниця у Воловецькому районі без транспортного сполучення залишилися близько 50 дворогосподарств.
Нагадаємо, Закарпаття накрив паводок.