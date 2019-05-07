На Закарпатье отец с сыном пытались нарушить украинскую-румынскую границу

"К месту предполагаемого нарушения границы была немедленно отправлена группа реагирования, которая обнаружила и задержала двух мужчин 19-ти и 43-х годов. Никаких документов задержанные лица при себе не имели, но сообщили, что являются гражданами Армении. К тому же, выяснилось, что мужчины родственники - отец и сын. Также стало известно, что оба некоторое время проживали на территории Украины, но решили улучшить условия своей жизни и попасть незаконным способом в страны Европейского Союза", - говорится в сообщении.

Также, для составления протоколов об совершенное правонарушение участников незаконной путешествия доставили в пограничное подразделение. Сейчас продолжаются мероприятия по установлению всех обстоятельств дела. Правовую оценку действиям иностранцев и их дальнейшую судьбу будет решать суд.

Напомним, в субботу, 4 мая в аэропорту Запорожья пограничники обнаружили гражданина Нигерии с поддельными документами.