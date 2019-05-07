На Закарпатті батько з сином намагались порушити українсько-румунський кордон

“До місця ймовірного порушення кордону була негайно відправлена група реагування, яка виявила та затримала двох чоловіків 19-ти та 43-х років. Жодних документів затримані особи при собі не мали, але повідомили, що є громадянами Вірменії. До того ж, з’ясувалось, що чоловіки родичі — батько та син. Також стало відомо, що обидва деякий час проживали на території України, але вирішили покращити умови свого життя та потрапити у незаконний спосіб до країни Європейського Союзу”, — йдеться в повідомленні.

Також, для складання протоколів про вчинене правопорушення учасників незаконної подорожі доставили до прикордонного підрозділу. Наразі тривають заходи по встановленню усіх обставин справи. Правову оцінку діям іноземців та їх подальшу долю вирішуватиме суд.

Нагадаємо, у суботу, 4 травня в аеропорту Запоріжжя прикордонники виявили громадянина Нігерії з підробленими документами.