На Закарпатье арестовали расхитителя церквей
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. Суд арестовал 25-летнего жителя села Веряца Виноградовского района, которого полиция подозревает в совершении краж из церквей в Виноградовском районе, сообщает пресс-служба полиции Закарпатской области, передает УНН.
Как отметили правоохранители, в начале апреля, перед католической Пасхой, неизвестные обокрали три церкви в поселке Королево и селе Веряца в Виноградовском районе. Они проникли ночью в помещение, разбив стекло на дверях и окнах, и похитили несколько тысяч гривен из ящиков для пожертвований верующих.
Полиция открыла по данным фактам уголовные производства по ч.3 ст.185 Уголовного кодекса Украины (Кража, соединенная с проникновением в помещение).
На месте совершения преступления эксперты обнаружили следы крови предполагаемого преступника, которые он оставил, порезав стеклом руку. В ходе следственно-оперативных мероприятий полицейские установили личность церковного вора. Им оказался 25-летний житель села Веряца, ранее судимый за имущественные преступления. Были изъяты вещественные доказательства в делах.
Следователи полиции объявили мужчине о подозрении в совершении правонарушения, однако он скрывался от следствия. На днях он был задержан. 25-летнему фигуранту дела избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.
Следствие по делу продолжается, фигурант уголовных производств проверяется на причастность к совершению других имущественных преступлений на территории Виноградовского района.
Как сообщал УНН, задержан мужчина, который обокрал храм в Киеве.