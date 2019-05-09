На Закарпатті арештували розкрадача церков

Як зазначили правоохоронці, на початку квітня, перед католицьким Великоднем, невідомі особи обікрали три церкви в селищі Королево та селі Веряця у Виноградівському районі. Вони проникли вночі в приміщення, розбивши скло на дверях і вікнах, й викрали кілька тисяч гривень зі скриньок для пожертв вірників.

Поліція розпочала за даними фактами кримінальні провадження за ч.3 ст.185 Кримінального кодексу України (Крадіжка, поєднана з проникненням у приміщення).

На місці скоєння злочину експерти виявили сліди крові ймовірного злочинця, які він залишив, порізавши склом руку. У ході слідчо-оперативних заходів поліцейські встановили особу церковного крадія. Ним виявився 25-річний житель села Веряця, раніше судимий за майнові злочини. Було вилучено речові докази у справах.

Слідчі поліції оголосили чоловіку про підозру в скоєнні правопорушення, однак він переховувався від слідства. Днями його було затримано. 25-річному фігуранту справи обрали міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.

Слідство у справі триває, фігурант кримінальних проваджень перевіряється на причетність до скоєння інших майнових злочинів на території Виноградівського району.

Як повідомляв УНН, затримано чоловіка, який обікрав храм у Києві.