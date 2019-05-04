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Затримано чоловіка, який обікрав храм у Києві

Затримано чоловіка, який обікрав храм у Києві

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 травня. УНН. Київською місцевою прокуратурою № 5 повідомлено про підозру чоловіку, який обікрав приміщення храму “Святого Великомученика Георгія Побідоносця” на Оболоні. Загальна сума викраденого майна склала 33 тисячі гривень. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу прокуратуру міста Києва.

“Встановлено, що 14.03.2019 року близько дев’ятої години вечора злочинець проник у храм через вікно та викрав із церковної ювелірної лавки 25 срібних ланцюжків, 30 срібних хрестиків, 2 срібні ложки, 20 срібних кілець, 10 святих образів, 10 золотих хрестиків, грошові кошти в сумі 400 грн, та дві Богослуживі книги „Євангеліє“. Загальна сума викраденого майна склала 33 тисячі гривень”, — йдеться в повідомленні.

Зловмисником виявився 37-річний киянин, раніше неодноразово судимий за аналогічні злочини. Того дня чоловік перебував на службі в храмі та детально роздивившись, де знаходяться ювелірні вироби та грошові кошти, вирішив їх викрасти. Чоловіка затримали на території міста Фастів при спробі збути викрадене церковне майно.

“На даний час затриманому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України (таємне викрадення чужого майна (крадіжка) вчиненого повторно, поєднана із проникненням у інше приміщення). Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. За вчинене зловмиснику загрожує від 3 до 6 років з позбавлення волі”, — зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, на Київщині у місті Ягодин 22-річний чоловік проник до будинку жінки-інваліда, яка прикута до ліжка та вкрав у неї золоті сережки.

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