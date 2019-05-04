Задержан мужчина, который обокрал храм в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. Киевской местной прокуратурой № 5 сообщено о подозрении мужчине, который обокрал помещение храма “Святого Великомученика Георгия Победоносца” на Оболони. Общая сумма похищенного имущества составила 33 тысячи гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуру города Киева.
“Установлено, что 14.03.2019 года около девяти часов вечера преступник проник в храм через окно и похитил из церковной ювелирной лавки 25 серебряных цепочек, 30 серебряных крестиков, 2 серебряные ложки, 20 серебряных колец, 10 святых образов, 10 золотых крестиков, денежные средства в сумме 400 грн, и две Богослуживи книги „Евангелие“. Общая сумма похищенного имущества составила 33 тысячи гривен”, — говорится в сообщении.
Злоумышленником оказался 37-летний киевлянин, ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления. В тот день мужчина находился на службе в храме и детально рассмотрев, где находятся ювелирные изделия и денежные средства, решил их похитить. Мужчину задержали на территории города Фастов при попытке сбыть похищенное церковное имущество.
“В настоящее время задержанному сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (тайное похищение чужого имущества (кража) совершенная повторно, соединенная с проникновением в другое помещение). Решается вопрос об избрании меры пресечения. За совершенное злоумышленнику грозит от 3 до 6 лет с лишением свободы”, — отмечается в сообщении.
Напомним, в Киевской области в городе Ягодин 22-летний мужчина проник в дом женщины-инвалида, которая прикована к постели и украл у нее золотые серьги.