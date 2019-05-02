На Київщині чоловік обікрав прикуту до ліжка пенсіонерку
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. На Київщині у місті Ягодин 22-річний чоловік проник до будинку жінки-інваліда, яка прикута до ліжка та вкрав у неї золоті сережки. Про це УНН повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції в Київській області.
“У місті Яготин зловмисник уночі проник до будинку пенсіонерки, попередньо відімкнувши електролічильник. Він напав на прикуту до ліжка жінку-інваліда і почав її душити. Потім зняв з неї золоті сережки і зник у невідому напрямку”, — йдеться у повідомленні.
Про злочин повідомила жінка, яка доглядає за пенсіонеркою. Потерпіла жодним словом не змогла описати нападника.
Поліція встановила, що нападник після скоєння злочину втік до столиці. Сережки він здав до ломбарду. Після чого поїхав до міста Березань, де намагався переховатися від правоохоронних органів, однак правоохоронці затримали зловмисника.
Ним виявився 22-річний житель Іванкова, який вже мав проблеми із законом. Спочатку він заперечував будь-яку причетність до скоєння пограбування у Яготині, але потім надав правдиві покази.
В якості речового доказу поліцейські вилучили з ломбарду викрадені коштовні вироби.
За фактом грабежу відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 186 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення підозри чолов’язі, який наразі знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання. Міру запобіжного заходу йому обере суд.
Нагадаємо, у Очаківському районі чоловік пограбував і вбив пенсіонерку.