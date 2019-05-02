На Київщині чоловік обікрав прикуту до ліжка пенсіонерку

КИЇВ. 2 травня. УНН. На Київщині у місті Ягодин 22-річний чоловік проник до будинку жінки-інваліда, яка прикута до ліжка та вкрав у неї золоті сережки. Про це УНН повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції в Київській області.