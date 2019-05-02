В Киевской области мужчина обокрал прикованную к постели пенсионерку
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. В Киевской области в городе Ягодин 22-летний мужчина проник в дом женщины-инвалида, которая прикована к постели и украл у нее золотые серьги. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции в Киевской области.
"В городе Яготин злоумышленник ночью проник в дом пенсионерки, предварительно отключив электросчетчик. Он напал на прикованную к постели женщину-инвалида и начал ее душить. Затем снял с нее золотые серьги и скрылся в неизвестном направлении", - говорится в сообщении.
О преступлении сообщила женщина, которая ухаживает за пенсионеркой. Потерпевшая ни словом не смогла описать нападавшего.
Полиция установила, что нападающий после совершения преступления скрылся в столицу. Серьги он сдал в ломбард. После чего поехал в город Березань, где пытался скрыться от правоохранительных органов, однако правоохранители задержали злоумышленника.
Им оказался 22-летний житель Иванкова, который уже имел проблемы с законом. Сначала он отрицал какую-либо причастность к совершению ограбления в Яготине, но потом дал правдивые показания.
В качестве вещественного доказательства полицейские изъяли из ломбарда похищены ценные изделия.
По факту грабежа открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 186 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении подозрения мужчине, который сейчас находится в изоляторе временного содержания. Меру пресечения ему выберет суд.
Напомним, в Очаковском районе мужчина ограбил и убил пенсионерку.