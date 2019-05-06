На обеспечение полицейских формой ежегодно тратят до 1,5 млрд грн
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. На обеспечение полицейских форменной одеждой ежегодно необходимо от 900 млн до 1,5 млрд грн. Об этом сообщил Департамент коммуникации Национальной полиции Украины в ответе на запрос корреспондента УНН.
По информации ведомства, ежегодно для обеспечения и обновления униформы полицейских, согласно нормам, необходимо финансирование в объемах от 900 млн до 1,5 млрд грн. Обеспечение полицейских одеждой осуществляется за счет Государственного бюджета, за счет имущества, полученного в рамках международных соглашений о предоставлении материально-технической помощи и грантовых соглашений, а также из других источников, не запрещенных законом. При этом на централизованное обеспечение полицейских униформой ежегодно направляется около 300 млн грн.
Преимущество в обеспечении формой предоставляется участковым офицерам полиции, полицейским подразделений патрульной полиции, полиции особого назначения, конвойных подразделений и изоляторов временного содержания, кинологических и взрывотехнических подразделений, а также полицейским, которых впервые приняты на службу.
Также в ведомстве сообщили, что стоимость комплекта формы одежды полицейского составляет в среднем 8,5 тыс. грн в год.
Напомним, полицейским и спасателям пообещали с начала 2019 года усиление социальной защиты, в частности повышение заработной платы, компенсации за наем квартир и систему финансового лизинга на приобретение собственного жилья.