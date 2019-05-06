На забезпечення поліцейських формою щорічно витрачають до 1,5 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. На забезпечення поліцейських форменим одягом щорічно необхідно від 900 млн до 1,5 млрд грн. Про це повідомив Департамент комунікації Національної поліції України у відповіді на запит кореспондента УНН.
За інформацією відомства, щорічно для забезпечення та оновлення однострою поліцейських, відповідно до норм, необхідне фінансування в обсягах від 900 млн до 1,5 млрд грн. Забезпечення поліцейських одягом здійснюється за кошти Державного бюджету, за рахунок майна, отриманого в рамках міжнародних угод про надання матеріально-технічної допомоги та грантових угод, а також з інших джерел, не заборонених законом. При цьому на централізоване забезпечення поліцейських одностроєм щорічно спрямовується близько 300 млн грн.
Перевага у забезпеченні формою надається дільничним офіцерам поліції, поліцейським підрозділів патрульної поліції, поліції особливого призначення, конвойних підрозділів та ізоляторів тимчасового тримання, кінологічних та вибухотехнічних підрозділів, а також поліцейським, яких уперше прийнято на службу.
Також у відомстві повідомили, що вартість комплекту форми одягу поліцейського становить, у середньому, 8,5 тис. грн на рік.
Нагадаємо, поліцейським та рятувальникам пообіцяли з початку 2019 року посилення соціального захисту, зокрема підвищення заробітної плати, компенсацію за винайм квартир та систему фінансового лізингу на придбання власного житла.