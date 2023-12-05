На юге уничтожили четыре "шахеда", один из них - в Винницкой области

Силы обороны в ночь на 5 декабря на юге Украины уничтожили четыре ударных дрона типа Shahed, в том числе один - в Винницкой области, сообщили во вторник в Силах обороны юга Украины, пишет УНН.

Во время ночной дроновой атаки в зоне ответственности Сил обороны юга Украины подразделениями ПВО было уничтожено 4 БпЛА типа "Shahed-131/136" - сообщили в Силах обороны Юга в Telegram.

Детали

Как отмечается, сбито 2 дрона в Николаевской, по 1 в Херсонской и Винницкой областях.

"Попаданий не допущено", - отметили в Силах обороны Юга.

Напомним

Украинская ПВО ночью сбила 10 из 17 ударных "шахедов".