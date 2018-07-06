На Японию обрушился циклон: объявлена массовая эвакуация
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. В Японии из-за сильных дождей из окрестностей Киото власть приказала 160 тысячам людей эвакуироваться. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Метеорологи предупредили, что дожди, могут длиться до воскресенья, 8 июля.
"Необходимо проявлять серьезную осторожность. Это исторические осадки для нашего региона", - заявил на пресс-конференции представитель Японского метеорологического агентства.
В западной префектуре Хиого из-за ливня погиб 59-летний мужчина после того, как его засосало в дренажную трубу. Еще два человека получили травмы, когда пытались ему помочь.
Сильные дожди были пришли в эту область с юго-востока страны, где в начале недели прошел тайфун.
В четверг на японском острове Сикоку выпало около 45,7 см осадков, а в течение следующих нескольких дней синоптики прогнозируют еще 40 см осадков.
Как сообщал УНН, по крайней мере три человека погибли, свыше 3,4 тыс. госпитализированы с тепловыми ударами в Японии в период с 25 июня по 2 июля из-за сильной жары.
Be careful in #Kyoto! There’s a #flood warning! pic.twitter.com/w5nHg4kbRW— Girljin in Japan (@girljininjapan) 5 июля 2018 г.