На Японію обрушився циклон: оголошено масову евакуацію

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КИЇВ. 6 липня. УНН. В Японії через сильні дощі з околиць Кіото влада наказала 160 тисячам людей евакуюватися. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Метеорологи попередили, що дощі, можуть тривати до неділі, 8 липня.

"Необхідно проявляти серйозну обережність. Це історичні опади для нашого регіону", - заявив на прес-конференції представник Японського метеорологічного агентства.

У західній префектурі Хиого через зливи загинув 59-річний чоловік після того, як його засмоктало в дренажну трубу. Ще двоє людей отримали травми, коли намагалися йому допомогти.

Сильні дощі були прийшли в цю область з південного- сходу країни, де на початку тижня пройшов тайфун.

У четвер на японському острові Сікоку випало близько 45,7 см опадів, а протягом наступних декількох днів синоптики прогнозують ще 40 см опадів.

Як повідомляв УНН, принаймні три людини загинули, понад 3,4 тис. госпіталізовано з тепловими ударами в Японії в період з 25 червня по 2 липня через сильну спеку.

Be careful in #Kyoto ! There 's a #flood warning! pic.twitter.com/w5nHg4kbRW

- Girljin in Japan (@girljininjapan) 5 липня 2018 р

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