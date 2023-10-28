На "Ягодине" на границе с Польшей будут камеры автофиксации: объяснили причину
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. С украинской стороны на границе с Польшей начинают тестирование камер автофиксации в пункте пропуска “Ягодин – Дорогуск”, сообщили в Минвосстановления в субботу, пишет УНН.
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"В рамках проекта "єЧерга" для пересечения границы начинается тестирование камер автоматической фиксации в крупнейшем грузовом пункте пропуска “Ягодин – Дорогуск”. Камеры помогут проверять, есть ли транспортное средство в системе "єЧерга", и автоматизируют процесс пересечения границы", - сообщили в министерстве.
Комментарий вице-премьера
"Мы последовательно работаем над цифровизацией процесса пересечения границы и обеспечением прозрачности всех процессов. В основе – минимизация коррупционных рисков и любых манипуляций. Камеры автоматической фиксации – это один из инструментов, который убирает человеческий фактор и сигнализирует, есть ли транспортное средство в системе "єЧерга". Параллельно также обследуем еще 15 пунктов пропуска на предмет установки аналогичных камер”, – отметил вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.
Детали
Как сообщается, процесс пересечения границы с помощью камер автофиксации будет состоять из четырех этапов:
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- Грузовик или автобус подъезжает к пункту пропуска
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- Камера автоматически считывает номера транспортного средства
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- Происходит автоматическая проверка на наличие авто в "єЧерга"
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- Экран сигнализирует водителю о “зеленом свете” на въезд в пункт пропуска
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"Если авто нет в системе, то водитель увидит соответствующее оповещение на экране", - говорится в сообщении.
"Тестирование камер продлится несколько недель, после чего они будут запущены в полноценную работу. На случай отключений света и перебоев с интернетом уже проработан вопрос резервного питания и доступа к сети", - отметили в ведомстве.
Как указано, в случае пересечения границы незарегистрированного в системе "єЧерга" транспорта, например, медицинского, в системе будет отметка об этом решении уполномоченного лица. Таким образом все решения будут зафиксированы.
Дополнение
За время реализации проекта "єЧерга" границу по онлайн-записи пересекло более 540 тысяч транспортных средств, из которых 17 тысяч – автобусы.