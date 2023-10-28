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На "Ягодині" на кордоні з Польщею будуть камери автофіксації: пояснили причину

Київ • УНН

 • 93326 перегляди

КИЇВ. 28 жовтня. УНН. З українського боку на кордоні з Польщею розпочинають тестування камер автофіксації в пункті пропуску “Ягодин – Дорогуськ”, повідомили у Мінвідновлення у суботу, пише УНН.

На "Ягодині" на кордоні з Польщею будуть камери автофіксації: пояснили причину

Цитата

"У межах проєкту "єЧерга" для перетину кордону розпочинається тестування камер автоматичної фіксації в найбільшому вантажному пункті пропуску “Ягодин – Дорогуськ”. Камери допоможуть перевіряти, чи є транспортний засіб в системі "єЧерга", та автоматизують процес перетину кордону", - повідомили у міністерстві.

Коментар віцепрем'єра

"Ми послідовно працюємо над цифровізацією процесу перетину кордону та забезпеченням прозорості всіх процесів. В основі – мінімізація корупційних ризиків та будь-яких маніпуляцій. Камери автоматичної фіксації – це один із інструментів, який прибирає людський фактор та сигналізує, чи є транспортний засіб в системі "єЧерга". Паралельно також обстежуємо ще 15 пунктів пропуску на предмет встановлення аналогічних камер”, – наголосив віцепрем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Деталі

Як повідомляється, процес перетину кордону за допомогою камер автофіксації складатиметься з чотирьох етапів:

  • Вантажівка чи автобус під’їжджає до пункту пропуску
  • Камера автоматично зчитує номери транспорного засобу
  • Відбувається автоматична перевірка на наявність авто в єЧерзі
  • Екран сигналізує водію про “зелене світло” на в'їзд в пункт пропуску

"Якщо авто немає в системі, то водій побачить відповідне сповіщення на екрані", - ідеться у повідомленні.

"Тестування камер триватиме кілька тижнів, після чого вони будуть запущені у повноцінну роботу. На випадок відключень світла та перебоїв з інтернетом вже пропрацьовано питання резервного живлення та доступу до мережі", - зазначили у відомстві.

Як вказано, у випадку перетину кордону незареєстрованого в системі "єЧерга" транспорту, наприклад, медичного, у системі буде відмітка про це рішення уповноваженої особи. Таким чином всі рішення будуть зафіксовані.

Доповнення

За час реалізації проєкту "єЧерга" кордон за онлайн-записом перетнуло понад 540 тисяч транспортних засобів, з яких 17 тисяч – автобуси.

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