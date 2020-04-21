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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 40025 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 83954 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

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5 марта, 08:02 • 102609 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 128779 просмотра

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4 марта, 14:27 • 129198 просмотра

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4 марта, 09:55 • 103070 просмотра

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На въезде в Почаев установили четыре карантинных поста

На въезде в Почаев установили четыре карантинных поста

Киев  •  УНН

 • 15054 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. В городе Почаев Кременецкого района, где зафиксированы вспышки распространения коронавируса, установили ограничения движения транспортных средств. Такое решение приняла комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Кременецкой РГА. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Тернопольской области.

"На въездах в Почаев оснащены четыре карантинных поста. На них круглосуточно несут службу полицейские, спасатели, военнослужащие Кременецкого военного комиссариата", - говорится в сообщении.

Сообщается, что на постах следят за соблюдением карантинных ограничений, выясняют маршрут и цель поездки людей, делают температурный скрининг, проводят разъяснительную работу, если нужно - осуществляют санитарную обработку транспорта. Такие меры принимаются, чтобы не допустить дальнейшее распространение опасной инфекции.

"Заезжать в город выезжать из него разрешено только медикам, работникам социальных служб и людям, которые обеспечивают населенный пункт продовольствием, лекарственными средствами и спецтранспорта", - сообщил начальник ГУНП в Тернопольской области Александр Богомол.

Напомним, что сегодня, 21 апреля, Почаевскую Свято-Успенскую лавру закрыли на карантин.

Украинские Национальные Новости

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