На в'їзді в Почаїв встановили чотири карантинні пости
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. У місті Почаїв Кременецького району, де зафіксовано спалахи поширення коронавірусу, встановили обмеження руху транспортних засобів. Таке рішення ухвалила комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Кременецької РДА. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Тернопільської області.
"На в’їздах у Почаїв облаштовані чотири карантинні пости. На них цілодобово несуть службу поліцейські, рятувальники, військовослужбовці Кременецького військового комісаріату", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що на постах стежать за дотриманням карантинних обмежень, з'ясовують маршрут та мету поїздки людей, роблять температурний скринінг, проводять роз’яснювальну роботу, якщо потрібно – здійснюють санітарну обробку транспорту. Такі заходи вживаються, аби не допустити подальше розповсюдження небезпечної інфекції.
"Заїжджати у місто чи виїжджати з нього дозволено лише медикам, працівникам соціальних служб та людям, які забезпечують населений пункт продовольством, лікарськими засобами та спецтранспорту", - повідомив начальник ГУНП в Тернопільській області Олександр Богомол.
Нагадаємо, що сьогодні, 21 квітня, Почаївську Свято-Успенська лавру закрили на карантин.