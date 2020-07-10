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На въезде в Киев выписали рекордный штраф за перегруженную фуру

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КИЕВ. 10 июля. УНН. В пункте взвешивания на Столичном шоссе в Киеве зафиксировали рекордный штраф в 6500 евро за перегруженный грузовик. Об этом сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА, передает УНН.

"Зафиксирован рекордный штраф в 6500 евро в пункте взвешивания на Столичном шоссе. Общий вес нарушителя составил 61,84 тонны, что на 21,84 тонны больше разрешенного", - указали в департаменте.

Маршрут грузовика должен был пролегать из Киевской области в Полтавскую.

Указано, что комплексы габаритно-весового контроля работают в круглосуточном режиме на всех въездах в столицу: 36-й км трассы Киев-Чоп, 7-й км трассы Киев-Одесса, с. Пролиски по ул. Броварской, пересечение ул. Кольцевая и Г.Барского и на Столичном шоссе.

Напомним, закон о штрафах за перегруженные фуры вступил в силу в сентябре 2019 года.

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