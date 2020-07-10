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На в'їзді до Києва виписали рекордний штраф за перевантажену фуру

Київ • УНН

 • 16471 перегляди

КИЇВ. 10 липня. УНН. У пункті зважування на Столичному шосе у Києві зафіксували рекордний штраф у 6 500 євро за перевантажену вантажівку. Про це повідомили в Департаменті транспортної інфраструктури КМДА, передає УНН.

"Зафіксований рекордний штраф 6 500 євро у пункті зважування на Столичному шосе. Загальна вага порушника склала 61,84 тонни, що на 21,84 тонни більше від дозволеної", - вказали у департаменті.

Маршрут вантажівки мав пролягати з Київської області на Полтавщину.

Вказано, що комплекси габаритно-вагового контролю працюють у цілодобовому режимі на всіх в'ïздах до столиці: 36-у км траси Київ-Чоп, 7-у км траси Київ-Одеса, с. Проліски по вул. Броварській, перетині вул. Кільцева і Г.Барського та на Столичному шосе.

Нагадаємо, закон про штрафи за перевантажені фури набув чинності у вересні 2019 року.

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