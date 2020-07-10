На в'їзді до Києва виписали рекордний штраф за перевантажену фуру
Київ • УНН
КИЇВ. 10 липня. УНН. У пункті зважування на Столичному шосе у Києві зафіксували рекордний штраф у 6 500 євро за перевантажену вантажівку. Про це повідомили в Департаменті транспортної інфраструктури КМДА, передає УНН.
"Зафіксований рекордний штраф 6 500 євро у пункті зважування на Столичному шосе. Загальна вага порушника склала 61,84 тонни, що на 21,84 тонни більше від дозволеної", - вказали у департаменті.
Маршрут вантажівки мав пролягати з Київської області на Полтавщину.
Вказано, що комплекси габаритно-вагового контролю працюють у цілодобовому режимі на всіх в'ïздах до столиці: 36-у км траси Київ-Чоп, 7-у км траси Київ-Одеса, с. Проліски по вул. Броварській, перетині вул. Кільцева і Г.Барського та на Столичному шосе.
Нагадаємо, закон про штрафи за перевантажені фури набув чинності у вересні 2019 року.