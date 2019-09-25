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Закон про штрафи за перевантажені фури набув чинності

Закон про штрафи за перевантажені фури набув чинності

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 вересня. УНН. Відсьогодні набувають чинності закони України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань здійснення габаритно-вагового контролю" та "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо джерел формування державного дорожнього фонду", які стосуються штрафів за перевантажені фури та фінансування дорожнього господарства, передає УНН.

Метою першого закону є запобігання передчасному руйнуванню автомобільних доріг перевантаженими транспортними засобами, зменшення витрат бюджетних коштів на їхнє відновлення, а також підвищення рівня безпеки дорожнього руху.

Зокрема, передбачається, що порушення правил проїзду великогабаритних та великовагових транспортних засобів автомобільними дорогами, вулицями або залізничними переїздами тягне за собою накладення штрафу у розмірі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – у разі перевищення встановлених законодавством габаритно-вагових норм від 5% до 10%. У разі перевищення габаритно-вагових норм від 10% до 20% накладається штраф у розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Перевищення габаритно-вагових норм на понад 20% передбачає штраф у розмірі двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Другий закон унормовує в бюджетному законодавстві питання розширення ресурсного забезпечення будівництва та ремонту доріг.

Закон закріплює у Бюджетному кодексі України спрямування на заходи, що фінансуються з державного дорожнього фонду, зокрема 50% надходжень від штрафів за порушення законодавства про автотранспорт у частині перевищення встановлених законодавством габаритно-вагових норм та 50% – від адміністративних штрафів за порушення правил проїзду великогабаритних і великовагових транспортних засобів автомобільними дорогами, вулицями або залізничними переїздами.

Набрання законом чинності дозволить залучити додаткові ресурси для фінансування дорожнього господарства та заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху.

Обидва закони набирають чинності з дня, наступного за днем його опублікування, тобто, 25 вересня.

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