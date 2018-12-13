На въезде в Киев образовалась очередь из 200 автомобилей

"Сегодня был ограничен въезд с 6 утра и в 9:00 ограничения сняли. На въезд в Киев всего было где-то более 200 автомобилей сосредоточено. Поскольку критической ситуации не было, решили снять ограничения. Введут его снова или нет - это будет зависеть от погодных условий и по решению КГГА", - сказала Водолага.



Однако, по ее словам, со вчерашнего дня до сегодняшнего момента чрезвычайных ситуаций и событий, связанных с осложнением погодных условий, где необходимо было бы помощь спасателей, в Киеве не было.



Как сообщал УНН, из-за непогоды в среду утром Киев остановился в пробках.