На в’їзді до Києва утворилась черга з 200 автівок
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Зранку в четвер, 13 грудня, на в’їзді у Київ утворилась черга з близько 200 автомобілів та фур. Про це УНН повідомила керівник прес-служби ГУ ДСНС у Києві Світлана Водолага.
"Сьогодні був обмежений в’їзд з 6 ранку і в 9 годин обмеження зняли. На в’їзд до Києва загалом було десь понад 200 автомобілів скупчено. Оскільки критичної ситуації не було, вирішили зняти обмеження. Введуть його знов чи ні – це буде залежати від погодних умов і за рішенням КМДА", - сказала Водолага.
Водночас, за її словами, зі вчорашнього дня до сьогоднішнього моменту надзвичайних ситуацій і подій, пов’язаних з ускладненням погодних умов, де необхідна була б допомога рятувальників, у Києві не було.
Як повідомляв УНН, через негоду у середу вранці Київ зупинився у заторах.