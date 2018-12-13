На в’їзді до Києва утворилась черга з 200 автівок

"Сьогодні був обмежений в’їзд з 6 ранку і в 9 годин обмеження зняли. На в’їзд до Києва загалом було десь понад 200 автомобілів скупчено. Оскільки критичної ситуації не було, вирішили зняти обмеження. Введуть його знов чи ні – це буде залежати від погодних умов і за рішенням КМДА", - сказала Водолага.



Водночас, за її словами, зі вчорашнього дня до сьогоднішнього моменту надзвичайних ситуацій і подій, пов’язаних з ускладненням погодних умов, де необхідна була б допомога рятувальників, у Києві не було.



Як повідомляв УНН, через негоду у середу вранці Київ зупинився у заторах.