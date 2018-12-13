Київ зупинився у заторах
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Станом на 8:50 ранку Київ стоїть у заторах. Найбільші черги для водіїв очікують в центрі та на мостах, передає УНН.
Великі затори на бульварі Тараса Шевченка та бульварі Дружби народів, на проспекті Перемоги, на проспекті Космонавта Комарова, на вулиці Соборній, на Кільцевій дорозі, на вулиці Васильківській, на Голосіївському Проспекті, на вулиці Михайла Бойчука, на Набережному шосе, на вулиці Євгена Сверстюка, на Харківському шосе.
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Окрім цього, значне ускладнення руху спостерігається на Північному та Південному мостах, а також на мосту Патона.
Як повідомляв УНН, за першу добу снігопаду під Києвом та в області сталося 24 ДТП, є загиблий.
Нагадаємо, у Харківській області трактор, посипаючи засніжену дорогу, зіткнувся одразу з вісьмома автомобілями.