На ВОТ Луганщины большинство многоэтажек без отопления: уже есть летальные случаи - ЦНС

На временно оккупированных территориях Луганщины в подавляющем большинстве многоквартирных домов нет отопления, из-за чего фиксируются смертельные случаи среди местных, сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

На временно оккупированных территориях Луганской области люди замерзают без отопления. В частности, в регионе уже фиксируются смертельные случаи - говорится в сообщении ЦНС.

Отмечается, что причиной этого является конфликт между так называемым государственным предприятием "Луганскгаз" с оккупационной администрацией, которая якобы не выплачивает деньги за потребленное голубое топливо.

Напомним

В октябре сообщалось, что российская оккупационная администрация не способна обеспечить проведение отопительного сезона на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

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