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На ВОТ Луганщины большинство многоэтажек без отопления: уже есть летальные случаи - ЦНС

Киев  •  УНН

12 декабрь 2023, 14:26  •  15715 просмотра

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В большинстве многоквартирных домов на временно оккупированной Луганщине отсутствует отопление, что приводит к гибели людей, из-за конфликта между "Луганскгазом" и оккупационной администрацией из-за неуплаченных счетов за газ.

На временно оккупированных территориях Луганщины в подавляющем большинстве многоквартирных домов нет отопления, из-за чего фиксируются смертельные случаи среди местных, сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

На временно оккупированных территориях Луганской области люди замерзают без отопления.  В частности, в регионе уже фиксируются смертельные случаи

- говорится в сообщении ЦНС. 

Отмечается, что причиной этого является конфликт между так называемым государственным предприятием "Луганскгаз" с оккупационной администрацией, которая якобы не выплачивает деньги за потребленное голубое топливо.

Напомним 

В октябре сообщалось, что российская оккупационная администрация не способна обеспечить проведение отопительного сезона на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

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Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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