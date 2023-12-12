На ВОТ Луганщины большинство многоэтажек без отопления: уже есть летальные случаи - ЦНС
Киев • УНН
В большинстве многоквартирных домов на временно оккупированной Луганщине отсутствует отопление, что приводит к гибели людей, из-за конфликта между "Луганскгазом" и оккупационной администрацией из-за неуплаченных счетов за газ.
На временно оккупированных территориях Луганщины в подавляющем большинстве многоквартирных домов нет отопления, из-за чего фиксируются смертельные случаи среди местных, сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.
На временно оккупированных территориях Луганской области люди замерзают без отопления. В частности, в регионе уже фиксируются смертельные случаи
Отмечается, что причиной этого является конфликт между так называемым государственным предприятием "Луганскгаз" с оккупационной администрацией, которая якобы не выплачивает деньги за потребленное голубое топливо.
Напомним
В октябре сообщалось, что российская оккупационная администрация не способна обеспечить проведение отопительного сезона на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Жителям освобожденных сел Луганщины доставляют хлеб, лекарства и генераторы, а также принимают от них индивидуальные заказы - Лысогор
На ВОТ Луганщины большинство многоэтажек без отопления: уже есть летальные случаи - ЦНС
В большинстве многоквартирных домов на временно оккупированной Луганщине отсутствует отопление, что приводит к гибели людей, из-за конфликта между "Луганскгазом" и оккупационной администрацией из-за неуплаченных счетов за газ.
"Культура без барьеров": у МКИП рассказали о флагманском проекте на следующий год
Министерство культуры и информационной политики Украины запускает новую инициативу "Культура без барьеров" для обеспечения безбарьерных культурных услуг для людей с инвалидностью. Цель проекта - повысить доступность и осведомленность украинцев об их правах.
россияне обстреляли Тягинку в Херсонской области, мужчина получил ранения в собственном доме
50-летний мужчина получил ранения в собственном доме в Тягинке Херсонской области после российского обстрела и был госпитализирован с контузией и сотрясением мозга.
Сбой в работе Киевстар: в части регионов Украины не работают системы оповещения о воздушной тревоге
После хакерской атаки на оператора связи Kyivstar в части регионов Украины не работает система оповещения о воздушных тревогах.
"Кіно заради Перемоги!": киномобиль посетил Винницкую область
Зрителями кинопоказа стали юные ладыжинцы - почти 200 детей из семей защитников и погибших Героев. Они посмотрели ленты "Мавка. Лесная песня", "Похищенная принцесса" и "Приключения Святого Николая".
Tesla Cybertruck не сможет получить разрешение на продажу в Европе
Tesla Cybertruck не соответствует европейским стандартам безопасности из-за своей конструкции с острыми краями и не может быть разрешен для продажи в Европе. На данный момент Tesla не планирует менять конструкцию Cybertruck, чтобы она соответствовала этим стандартам.
Финляндия открывает два пограничных пункта пропуска на границе с рф
Финляндия вновь открывает два пункта пересечения границы с Россией для пассажирских перевозок и искателей убежища до 14 января, тогда как другие пункты пересечения остаются закрытыми.
Движение грузовиков через границу по железной дороге: в разведке рассказали подробности договоренности между Украиной и Польшей
Украина и Польша установили последовательный железнодорожный маршрут для грузовых перевозок через свою границу, и первые грузовики уже прибыли в Польшу, а также планируют продолжать использовать модернизированные платформы для постоянных перевозок в обоих направлениях.
В ЕС нет ни одной страны против членства Украины, Венгрия за более медленный процесс вступления - Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в ЕС поддерживают членство Украины в ЕС, при этом Венгрия выступает за более медленный процесс и дальнейшее изучение последствий вступления. Кулеба уточнил, что Венгрия не имеет принципиальных возражений после переговоров с министром иностранных дел Петером Сийярто.
СБУ расследует возможную причастность россии к кибератаке на "Киевстар": открыто производство
СБУ открыла уголовное производство по факту кибератаки на "Киевстар", подозревая в причастности к ней россию. Атака привела к проблемам с мобильной связью и доступом к интернету.