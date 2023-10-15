На ТОТ окупанти не зможуть провести опалювальний сезон - ЦНС
Київ • УНН
КИЇВ. 15 жовтня. УНН. Російська окупаційна адміністрація не здатна забезпечити проведення опалювального сезону на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Про це повідомляє Центр національного спротиву, пише УНН.
Деталі
Як стало відомо Центру Національного Спротиву з джерел у підпіллі, забезпеченість ТОТ сходу України прісною водою складає близько 50% від мінімальної потреби. Таким чином, системи централізованого опалення житлових будинків на ТОТ можуть не отримати достатньо прісної води для успішного проведення опалювального сезону.
Крім цього, нестача прісної води унеможливлює відновлення виробничих процесів на захоплених підприємствах на ТОТ, про яке кажуть російські пропагандисти.
Доповнення
Напередодні зими росіяни завезли у тимчасово окупований Сєвєродонецьк Луганської області 1-2 модульні котельні, але опалюватимуть ними лише кілька десятків будинків.