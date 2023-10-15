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На ВОТ оккупанты не смогут провести отопительный сезон - ЦНС

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 октября. УНН. Российская оккупационная администрация не способна обеспечить проведение отопительного сезона на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.

На ВОТ оккупанты не смогут провести отопительный сезон - ЦНС

Детали 

Как стало известно Центру Национального Сопротивления из источников в подполье, обеспеченность ВОТ востока Украины пресной водой составляет около 50% от минимальной потребности. Таким образом, системы централизованного отопления жилых домов на ВОТ могут не получить достаточно пресной воды для успешного проведения отопительного сезона.

Кроме этого, недостаток пресной воды делает невозможным восстановление производственных процессов на захваченных предприятиях на ВОТ, о котором говорят российские пропагандисты.

Дополнение

Накануне зимы россияне завезли во временно оккупированный Северодонецк Луганской области 1-2 модульные котельные, но отапливать ими будут лишь несколько десятков домов.

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