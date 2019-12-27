На Волыни столкнулись автобусы, пострадали восемь человек
Киев • УНН
КИЕВ. 27 декабря. УНН. В Волынской области рейсовый автобус Mercedes-Benz Vario столкнулся с микроавтобусом Opel Movano, в результате чего шесть пассажиров автобуса и оба водителя были травмированы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сектор коммуникации полиции области.
Автопроисшествие случилось сегодня около 8:00 утра на автодороге "Львов-Радехов-Луцк", вблизи села Софиевка Гороховского района.
Рейсовый автобус Mercedes-Benz Vario сообщением "Вараш-Львов" столкнулся с микроавтобусом Opel Movano. По предварительной информации в результате ДТП оба водителя и 6 пассажиров рейсового автобуса получили телесные повреждения.
Указано, что предварительно установлено, что за рулем автобуса Mercedes-Benz находился 55-летний житель Ровенской области.
Водитель столкнулся микроавтобусом Opel Movano под управлением 32-летнего жителя Иваничивского района, который двигался во встречном направлении.
На месте работает полиция. Выясняются все обстоятельства происшествия.
Напомним, в центре Львова маршрутка сбила пешехода.