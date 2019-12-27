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На Волині зіткнулись автобуси, постраждало вісім осіб

На Волині зіткнулись автобуси, постраждало вісім осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 грудня. УНН. У Волинській області рейсовий автобус Mercedes-Benz Vario зіткнувся з мікроавтобусом Opel Movano, внаслідок чого шість пасажирів автобусу та обидва водії були травмовані. Про це повідомляє УНН з посиланням на сектор комунікації поліції області.

Автопригода трапилася сьогодні близько 8 години ранку на автодорозі сполученням "Львів-Радехів-Луцьк", поблизу села Софіївка Горохівського району.

Рейсовий автобус Mercedes-Benz Vario сполученням "Вараш-Львів" зіткнувся з мікроавтобусом Opel Movano. За попередньою інформацією внаслідок автопригоди обидва водії та 6 пасажирів рейсового автобуса отримали тілесні ушкодження.

Вказано, що попередньо встановлено, що за кермом автобуса Mercedes-Benz перебував 55-річний житель Рівненської області.

Водій допустив зіткнення мікроавтобусом Opel Movano під керуванням 32-річного жителя Іваничівського району, який рухався у зустрічному напрямку.

На місці працює поліція. З’ясовуються усі обставини пригоди.

Нагадаємо, у центрі Львова маршрутка збила пішохода.

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