На Волині зіткнулись автобуси, постраждало вісім осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. У Волинській області рейсовий автобус Mercedes-Benz Vario зіткнувся з мікроавтобусом Opel Movano, внаслідок чого шість пасажирів автобусу та обидва водії були травмовані. Про це повідомляє УНН з посиланням на сектор комунікації поліції області.
Автопригода трапилася сьогодні близько 8 години ранку на автодорозі сполученням "Львів-Радехів-Луцьк", поблизу села Софіївка Горохівського району.
Рейсовий автобус Mercedes-Benz Vario сполученням "Вараш-Львів" зіткнувся з мікроавтобусом Opel Movano. За попередньою інформацією внаслідок автопригоди обидва водії та 6 пасажирів рейсового автобуса отримали тілесні ушкодження.
Вказано, що попередньо встановлено, що за кермом автобуса Mercedes-Benz перебував 55-річний житель Рівненської області.
Водій допустив зіткнення мікроавтобусом Opel Movano під керуванням 32-річного жителя Іваничівського району, який рухався у зустрічному напрямку.
На місці працює поліція. З’ясовуються усі обставини пригоди.
Нагадаємо, у центрі Львова маршрутка збила пішохода.