На Волыни задержали предпринимателя за попытку подкупа полицейского
Киев • УНН
КИЕВ. 21 мая. УНН. В Волынской области задержан частный предприниматель за попытку подкупить сотрудника полиции. Об этом УНН сообщили в правоохранительных органах.
Так, по предварительной информации предприниматель предлагал 5 тысяч долларов взятки сотруднику Департамента противодействия экономической преступности местного управления Нацполиции. Такое "вознаграждение" должно было стать оплатой за прекращение документирования деятельности предпринимателя в сфере осуществления закупок за государственные средства.
Сейчас начато досудебное расследование по ст. 369 УК Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу). Сейчас досудебное расследование продолжается, выясняются все обстоятельства.
Напомним, чиновника исправительного центра в Харьковской области будут судить за вымогательство 6000 долларов у осужденного.