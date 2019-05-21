На Волині затримали підприємця за спробу підкупу поліцейського
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. У Волинській області затримано приватного підприємця за спробу підкупити співробітника поліції. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Так, за попередньою інформацією підприємець пропонував 5 тисяч доларів хабара співробітнику Департаменту протидії економічній злочинності місцевого управління Нацполіції. Така “винагорода” мала стати оплатою за припинення документування діяльності підприємця у сфері здійснення закупівель за державний кошт.
Наразі розпочато досудове розслідування за ст. 369 КК України (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі). Наразі досудове розслідування триває, з’ясовуються усі обставини.
Нагадаємо, посадовця виправного центру у Харківській області судитимуть за вимагання 6000 доларів у засудженого.