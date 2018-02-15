В Волынской области на границе обнаружили более двух тонн табака для кальяна
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. В Волынской области выявлено и задержано груз из 300 ящиков табака для кальяна общим весом более 2,2 тонны. Об этом сообщает Отдел взаимодействия со СМИ Государственной пограничной службы Украины, передает УНН.
"Вчера в международном автомобильном пункте пропуска "Ягодин", согласно имеющейся оперативной информации о возможном незаконном перемещении товаров и грузов через государственную границу Украины, пограничниками было инициировано проведение углубленного осмотра микроавтобуса Mercedes. Автомобилем направлялся на въезд в Украину наш соотечественник", - говорится в сообщении.
По результатам осмотра, пограничным нарядом совместно с представителями ГФС в автомобиле обнаружено около 300 ящиков, предварительно табака для кальяна производства Объединенных Арабских Эмиратов, общим весом более 2,2 тонны. Кроме того, в автомобиле найдено 90 литров жидкости, вероятно для заправки электронных сигарет.
Обнаруженный товар изъят для проведения экспертизы и принятия дальнейшего правового решения.
Напомним, таможенники изъяли 42 кг табака для кальянов в "Борисполе".