На Волині на кордоні виявили більше двох тонн тютюну для кальяну

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КИЇВ. 15 лютого. УНН. У Волинській області виявлено та затримано вантаж із 300 ящиків тютюну для кальяну загальною вагою понад 2,2 тонни. Про це повідомляє Відділ взаємодії зі ЗМІ Державної прикордонної служби України, передає УНН.

"Вчора в міжнародному автомобільному пункті пропуску "Ягодин", відповідно до наявної оперативної інформації щодо можливого незаконного переміщення товарів та вантажів через державний кордон України, прикордонниками було ініційовано проведення поглибленого огляду мікроавтобуса Mercedes. Автівкою прямував на в’їзд в Україну наш співвітчизник", - йдеться у повідомленні.

За результатами огляду, прикордонним нарядом спільно з представниками ДФС в автомобілі виявлено близько 300 ящиків, попередньо тютюну для кальяну виробництва Об’єднаних Арабських Еміратів, загальною вагою понад 2,2 тонни. Крім того, в автівці знайдено 90 літрів рідини, ймовірно для заправки електронних сигарет.

Виявлений товар вилучений для проведення експертизи та прийняття подальшого правового рішення.

Нагадаємо, митники вилучили 42 кг тютюну для кальянів у "Борисполі".

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