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На Волыни задержали должностное лицо ТЦК по подозрению в получении неправомерной выгоды

Киев • УНН

 • 1556 просмотра

Правоохранители задержали должностное лицо одного из ТЦК Волынской области за получение взятки. Следствие также проверяет причастность посредников к преступлению.

На Волыни задержали должностное лицо ТЦК по подозрению в получении неправомерной выгоды

Правоохранители задержали должностное лицо одного из территориальных центров комплектования и социальной поддержки Волынской области. Его подозревают в получении неправомерной выгоды. Об этом сообщает Волынский ТЦК и СП, передает УНН.

В территориальных центрах комплектования и социальной поддержки проводится работа, направленная на предотвращение коррупционных правонарушений и других противоправных действий

- говорится в сообщении.

В рамках этой работы правоохранительные органы задержали должностное лицо одного из ТЦК и СП Волынской области. По данным следствия, его подозревают в получении неправомерной выгоды. Кроме того, в рамках досудебного расследования устанавливается возможная причастность третьих лиц, которые могли быть вовлечены в противоправную деятельность в качестве посредников.

В настоящее время продолжается досудебное расследование, в ходе которого должны быть выяснены все обстоятельства правонарушения.

Сотрудникам Ужгородского ТЦК объявили подозрения за пытки военнообязанных - Лубинец04.06.26, 18:50 • 3566 просмотров

Алла Киосак

ОбществоКриминал и ЧП
ТЦК и СП
Волынская область
Министерство обороны Украины
Ужгород