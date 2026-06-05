На Волыни задержали должностное лицо ТЦК по подозрению в получении неправомерной выгоды
Киев • УНН
Правоохранители задержали должностное лицо одного из ТЦК Волынской области за получение взятки. Следствие также проверяет причастность посредников к преступлению.
Правоохранители задержали должностное лицо одного из территориальных центров комплектования и социальной поддержки Волынской области. Его подозревают в получении неправомерной выгоды. Об этом сообщает Волынский ТЦК и СП, передает УНН.
В территориальных центрах комплектования и социальной поддержки проводится работа, направленная на предотвращение коррупционных правонарушений и других противоправных действий
В рамках этой работы правоохранительные органы задержали должностное лицо одного из ТЦК и СП Волынской области. По данным следствия, его подозревают в получении неправомерной выгоды. Кроме того, в рамках досудебного расследования устанавливается возможная причастность третьих лиц, которые могли быть вовлечены в противоправную деятельность в качестве посредников.
В настоящее время продолжается досудебное расследование, в ходе которого должны быть выяснены все обстоятельства правонарушения.
Сотрудникам Ужгородского ТЦК объявили подозрения за пытки военнообязанных - Лубинец04.06.26, 18:50 • 3566 просмотров