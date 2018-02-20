На Волыни спасли лошадь, провалившуюся под лед
Киев • УНН
ЛУЦК-КИЕВ. 20 февраля. УНН. Вчера в 14:26 в Службу “101” поступило сообщение, что вблизи села Березолуки Рожищенского района под лед провалилась лошадь. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Волынской области.
Как сообщают спасатели, на место вызова были направлены работники дежурной стражи 3-й Государственной пожарно-спасательной части города Рожища.
"По прибытию выяснилось, что лошадь уже несколько часов находился в ледяной воде мелиоративного канала, пока хозяин пытался вытащить самостоятельно.
С помощью пожарных рукавов сотрудники ГСЧС вместе с местными жителями вытащили обессиленное животное на твердую поверхность. В 16:40 спасательная операция завершена", - говорится в сообщении.
Напомним, в селе Доспех Бродовского районе в лесном массиве в мелиоративный канал упал зубр.