На Волині врятували коня, який провалився під лід
Київ • УНН
ЛУЦЬК-КИЇВ. 20 лютого. УНН. Вчора о 14:26 до Служби “101” надійшло повідомлення, що поблизу села Березолуки Рожищенського району під лід провалився кінь. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДСНС у Волинській області.
Як повідомляють рятувальники, на місце виклику були направлені працівники чергової варти 3-ої Державної пожежно-рятувальної частини міста Рожища.
“По прибуттю з’ясувалося, що кінь уже кілька годин знаходився у крижаній воді меліоративного каналу, допоки господар намагався його витягнути самотужки.
За допомогою пожежних рукавів співробітники ДСНС разом із місцевими жителями витягнули знесилену тварину на тверду поверхню. О 16:40 рятувальна операція завершена”, – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у селі Збруї Бродівського районі в лісовому масиві в меліоративний канал впав зубр.