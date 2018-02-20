На Волині врятували коня, який провалився під лід

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ЛУЦЬК-КИЇВ. 20 лютого. УНН. Вчора о 14:26 до Служби “101” надійшло повідомлення, що поблизу села Березолуки Рожищенського району під лід провалився кінь. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДСНС у Волинській області.

Як повідомляють рятувальники, на місце виклику були направлені працівники чергової варти 3-ої Державної пожежно-рятувальної частини міста Рожища.

“По прибуттю з’ясувалося, що кінь уже кілька годин знаходився у крижаній воді меліоративного каналу, допоки господар намагався його витягнути самотужки.

За допомогою пожежних рукавів співробітники ДСНС разом із місцевими жителями витягнули знесилену тварину на тверду поверхню. О 16:40 рятувальна операція завершена”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у селі Збруї Бродівського районі в лісовому масиві в меліоративний канал впав зубр.

 

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