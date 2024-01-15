На Волыни утром горело общежитие колледжа

В Волынской области сегодня утром произошел пожар в общежитии колледжа, было эвакуировано 90 детей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГСЧС.

Детали

Пожар сегодня утром в общежитии Шацкого лесного колледжа имени В.В. Сулько.

Спасатели оперативно эвакуировали по лестничной клетке 90 учеников и ликвидировали возгорание в сантехническом помещении.

Вероятная причина пожара - короткое замыкание электросети - говорится в сообщении ГСЧС.

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