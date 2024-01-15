На Волині вранці горів гуртожиток коледжу
Київ • УНН
У волинському гуртожитку сталась пожежа через коротке замикання.
У Волинський області сьогодні вранці сталася пожежа у гуртожитку коледжу, було евакуйовано 90 дітей. Про це УНН повідомляє із посиланням на ДСНС.
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Пожежа сьогодні зранку в гуртожитку Шацького лісового коледжу імені В.В. Сулька.
Рятувальники оперативно евакуювали сходовою кліткою 90 учнів та ліквідували загорання в сантехнічному приміщенні.
Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі
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