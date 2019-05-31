На Волыни в квартире нашли мумифицированное тело мужчины

"В среду, 29 мая около 9:00 в полицию поступило сообщение о том, что в одном из помещений многоэтажного дома на скулы Гайдамацкой во Владимире-Волынском обнаружен мертвым 57-летнего мужчины. Об этом сообщила его сестра, когда утром пришла в дом и увидела мумифицированное тело брата", - сказали в пресс-службе.

В полиции отметили, что при осмотре тела явных признаков насильственной смерти не обнаружено. В результате тело было направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы с целью установления окончательной причины смерти.



По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины.



Также, в полиции отметили, что скорее всего соседи больше года не обращали внимание на пропавшего соседа.



Напомним, в Дубне, Ровенской, на территории военной части были найдены 19 скелетов.