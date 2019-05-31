На Волині у квартирі знайшли муміфіковане тіло чоловіка

"У середу, 29 травня близько 9:00 до поліції надійшло повідомлення про те, що в одному з помешкань багатоповерхового будинку на вилиці Гайдамацькій у Володимирі-Волинському виявлено мертвим 57-річного чоловіка. Про це повідомила його сестра, коли вранці прийшла до помешкання та побачила муміфіковане тіло брата", - сказали в прес-службі.

В поліції зазначили, що при огляді тіла явних ознак насильницької смерті не виявлено. В результаті тіло було направлено на проведення судово-медичної експертизи з метою встановлення остаточної причини смерті.



За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) КК України.



Також, в поліції зазначили, що скоріш за все сусіди понад рік не звертали увагу на зниклого сусіда.



Нагадаємо, у Дубні, що на Рівненщині, на території військової частини були знайдені 19 скелетів.