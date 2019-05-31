У Рівненській області знайшли скелети 19 репресованих жертв НКВС

КИЇВ. 31 травня. УНН. У Дубні, що на Рівненщині, на території військової частини були знайдені 19 скелетів. Повідомляється, що це останки жертв політичних репресій радянських НКВС, яких розстріляли у 1941 році. Про це повідомляє УНН із посиланням на “UA: Рівне”.