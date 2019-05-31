У Рівненській області знайшли скелети 19 репресованих жертв НКВС
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. У Дубні, що на Рівненщині, на території військової частини були знайдені 19 скелетів. Повідомляється, що це останки жертв політичних репресій радянських НКВС, яких розстріляли у 1941 році. Про це повідомляє УНН із посиланням на “UA: Рівне”.
“Ми можемо чітко стверджувати, що це розстріляні жертви НКВС, що це політичні в’язні. На даний момент ми не можемо визначити національності, але, як говорять архівні дані, в основному це були українці, етнічні німці, це, можливо, були представники інших національностей”, — прокоментував знахідку директор меморіально-пошукового центру “Доля” Святослав Шеремета.
Зокрема, повідомляється, що серед 19 розстріляних — 16 чоловіків та 3 жінки. За попередніми дослідженнями науковців центру “Доля”, на території колишньої в’язниці розстріляли понад 500 осіб.
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Додається, що на дослідження місць поховань у міському бюджет Дубна виділять 180 тис грн.
Ще 30 тис грн хочуть виділити на перепоховання тіл розстріляних. Такі дані озвучив міський голова Дубна Василь Антонюк.
Як повідомляв УНН, прокуратура Криму встановила організаторів та виконавців геноциду кримськотатарського народу.